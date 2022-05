„Už dvacet let chceme tyto dva kluby spojit. Zda tomu ovšem dojde letos, do začátku soutěží, jsem poměrně skeptický. Schůzky se zástupci klubů a radnicí sice probíhají, stejně jako ty interní, ale jejich průběh je velmi kostrbatý. Stále ještě neproběhla valná hromada Tatranu, která by spojení klubu schválila a start soutěží se blíží,“ pronesl Štíbr.

Kluby musí mít do konce května přihlášeny všechny soutěže, které by od podzimu měly hrát. „Buď přihlásíme dva týmy ve vyšších soutěžích a dva v krajských, nebo jeden tým ve vyšších soutěžích a jeden v krajských. Ještě o tom budeme jednat. Co se týče mládeže, týmy v krajských soutěží má především SK,“ sdělil člen výkonného výboru SK Rakovník Libor Šíma.

Oba subjekty se také musí dohodnout, pod jaký názvem budou hrát. V úvahu připadal například Rakovnicko či SK Tatran Rakovník.

Otázkou však zůstává, zda potřebné záležitosti stihnou vyřešit včas. Klíčový termín na začátku června se rychle blíží. Kromě valné hromady Tatranu se musí uskutečnit ještě valná hromada nového subjektu, tedy nově vytvořeného klubu, a volba nového výboru. Ten má být sedmičlenný. Oba kluby budou mít zastoupení po třech členech, zbylý člen bude zástupce městské rady. Stávající předseda SK Rakovník Abdulmouti Kaaki, který pochází ze Saudské Arábie, by členem být neměl, avšak dál by měl zůstat sponzorem.

Úzká hráčská základna

Nový spolek musí být zapsán do obchodního rejstříku, což by podle Libora Šímy mělo proběhnout v těchto dnech. Dále musí mít schváleny všechny stanovy, přičemž zatím má každý klub svoje. K tomu je zapotřebí zajistit notáře, který by posvětil založení nového klubu. Na vše má dohlížet radní Jiří Černý.

Kromě toho vznesl Tatran požadavek o bezdlužnosti, který mají oba kluby předložit. „Ze strany SK jsme byli ubezpečeni, že tam žádné dluhy vůči vnějším subjektům nemají. Pouze ještě dlužili hráčům březnovou výplatu, ale dluhy ve vztahu k FAČR a měly být údajně vyrovnány,“ pronesl rakovnický starosta.

To potvrdil i Libor Šíma. „Do konce dubna jsme odeslali daňové přiznání, na audit máme čas do konce května,“ doplnil.

Pro letošní rok mají kluby již přiznány dotace zvlášť a v případě sloučení by hospodařily s již přiznanými financemi. „Co se týče příštího roku, je to otázka sestavování nového rozpočtu, zda dojde či nedojde k úpravám v rámci grantů,“ doplnil Štíbr.

Hlavním důvodem plánovaného sloučení obou klubu je úzká hráčská základna obou klubů.

Vyjádření Deníku přislíbil i šéf rakovnického Tatranu Jiří Froněk, a to až se vrátí z dovolené, tedy po polovině května.