Problém naopak nastává hlavně ve školách s praktickými obory. Například v SOU Nové Strašecí, kde se vyučují obory opravář zemědělských strojů, automechanik, zahradník a provozní technik, využívají učitelé a žáci aplikaci EduPage.

„Ta umožňuje v podstatě zadávání různých úkolů, opakovacích cvičení, testů a podobně. Je to velice šikovný program, žáci i učitelé jsou na něj zvyklí a funguje to,“ pochvaluje si Jan Nechutný, ředitel SOU Nové Strašecí.

Složitější je ovšem situace u praktického výcviku. „Sice jsme natočili nějaká videa, ale samozřejmě to není takové, jako když jim to mistr předvede v reálu. Žáci se na video mohou podívat, ale tím se to určitě nenaučí,“ uvědomuje si Jan Nechutný, podle něhož ovšem jinak žáci z devadesáti procent s kantory spolupracují.

V SPŠ Rakovník uskutečňují online techniku v téměř plném rozsahu, a to pomocí systému Bakaláři, kde učitelé tvoří studijní materiály a komunikují se studenty v podprogramu Komens. V odborných předmětech studenti komunikují pomocí platformy Discord, v angličtině pomocí MS Teams. „Obě platformy umožňuje ústní kontakt učitelů i studentů, mohou komunikovat i po chatu. A jsem velmi příjemně překvapen, jak studenti odpovědně pracují. Úlohy i cvičení řeší dlouho před termínem odevzdání,“ říká Jan Jirátko, ředitel SPŠ Rakovník.

Praktická výuka se stejně jako odborný výcvik ve firmách uskutečňovat nemůže, a tak podle Jana Jirátka nějaké praktické dovednosti studentům budou chybět. „Jak moc, to bude záležet na tom, jak bude vypadat zbytek školního roku. Tedy jestli se vůbec studenti vrátí do lavic někdy v květnu, nebo zda tato situace nepotrvá až do konce června. Poté nezbude nic jiného, než zhustit výuku v praxi v dalším ročníku, aby to dohnali,“ uvědomuje si ředitel SPŠ Rakovník.

Masarykova obchodní akademie zvolila pro online výuku program Office365, komunikace se uskutečňuje také formou mailů a videokonferencí. Podle učitele Miroslava Koloce komunikace mezi studenty a učiteli funguje.

„Konkrétně z mého maturitního předmětu se snažíme klást velký důraz na letošní maturanty, ale samozřejmě podobná pravidla a intenzita výuky je nastavena i v dalších třídách. Jsme moc rádi, že jsme v minulém roce obměnili starší učebnice za nové, zajímavější a doplněné o velmi pěkné pracovní sešity. To se nám teď hodí dvojnásobně,“ pochvaluje si Miroslav Koloc, podle něhož většina studentů situaci chápe a pracuje podle zadání, i když jsou někdy plní obav, jak to letos všechno ve škole bude. „Od toho jsme tu ale také my učitelé, abychom tyto obavy rozptýlili a snažili se v této nelehké době pro všechny o co nejpříjemnější atmosféru,“ doplňuje.

Ředitelka Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník Zdeňka Voráčková spatřuje v karanténě i jisté výhody. „Kontakt je kontakt, ale máme naštěstí chytré a zodpovědné studenty, kteří se s technikou poprali velmi dobře, stejně tak chválím i kantory. Studenti jsou vedeni k mnohem větší samostatnosti, zlepšila se i jejich technická znalost. Zjistili, že není jen facebook, ale i další aplikace a programy,“ povšimla si Zdeňka Voráčková.

Učitelé a studenti používají ke komunikaci MS Teams či WhatsApp, speciální program používají učitelé matematiky. „Využíváme veškeré techniky a digitálních nástrojů, youtube, různé dokumenty. Kantoři pořádají videokonference, takže se snaží o kontakt s dětmi, aby byl co nejširší. Já sama namlouvám dějepis do ouška, aby studenti nemuseli otvírat učebnice. Snažím se je nepřetěžovat, všichni si dobře uvědomujeme, že současná situace je velmi obtížná,“ říká ředitelka rakovnického gymnázia.

Studenti jsou již od počátku karantény klasifikováni. „Jsem zastáncem motivační klasifikace. Aby je hodnocení povzbudilo a měli radost, že něco udělali. A musím říci, že studenti jsou velice aktivní.

Dokonce jsme se zúčastnili Prezentiády a naše děti postoupily do celostátního kola. Maturanti vyrábějí pro lékaře štíty. Co více si můžeme přát,“ dodává Zdeňka Voráčková.