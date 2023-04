/FOTOGALERIE/ Již třináctý ročník Středočeského tanečního poháru se uskutečnil v rakovnickém Domě osvěty. V amatérské taneční soutěži v moderních tancích se neztratili ani domácí tanečníci.

Středočeský taneční pohár v Domě osvěty v Rakovníku. | Foto: Tomáš Doležal

Soutěžilo se ve dvou kategoriích: mini týmy (2 - 4 tanečníci) a skupiny (5 a více tanečníků) a ve třech věkových kategoriích. Více jak 150 aktivních tanečníků a několik dalších přihlížejících a fandících návštěvníků provedla celým dopoledním programem moderátorka Sylva Wilhelmová ze ZUŠ Rakovník.

Tanečníci pocházeli z devíti tanečních oddílů, škol či spolků: Aerobic team Lány pod TJ Sokol Lány, Be ME – DDM Rakovník, středisko Nové Strašecí, taneční skupina All in 1 Dance Crew, hbDance taneční škola Nové Strašecí, CTS Lentilky – DDM Rakovník a TJ Tělovýchovná zařízení Rakovník, Fire Friends – DDM Rakovník, SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník, 2. ZŠ Rakovník.

Letos všechny zúčastněné týmy předvedly velmi kvalitní výkony a porota tak nejlepší z nich ocenila nejen pohárem, diplomem a věcnými cenami, ale také postupem do krajského kola, které se uskuteční 23. května v Mladé Boleslavi.

U dalších souborů porota (ve složení Adéla Hauptmanová - vedoucí tanečního oboru ZUŠ Rakovník, Zdeňka Černá - ředitelka Taneční školy Nezbedný bakalář, Jana Klímová – bývalá závodní tanečnice) pořadí neurčila, protože všichni zúčastnění předvedli mimořádně vyrovnané a přesvědčivé výkony.

Taneční pohár 2023

KATEGORIE II.

Skupiny I. Stupeň

1. aerobic team Lány, pod Sokol Lány - Všechno nejlepší

2. Aerobic team Lány, pod Sokol Lány - Motýlci

3. Tan. Skupina All in 1 Dance crew – Power

Aerobic team Lány, pod Sokol Lány - Vítejte v džungli

DDM Rakovník, Fire Friends – Anthem

hbDance – Party Up

hbDance – Dance group

SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník - Heel and Toe



Skupiny II. St.

1. DDM Rakovník, CTS Lentilky – Cats

2. DDM Rakovník, CTS Lentilky - Ulice

3. Taneční skupina All in 1 Dance crew – Level up

DDM Rakovník, CTS lentilky – Bobinky na place

TJ Tělovýchovná zařízení Rakovník – Red power

DDM Rakovník, BeME NS – Bojovná srdce

DDM Rakovník, BeME NS – Malý princ

Aerobic team Lány, pod Sokol Lány - Na 1 . máje

DDM Rakovník, Fire Friends – My power

DDM Rakovník, Fire Friends – Freaks!

Skupiny III. St.

1.Taneční skupina All in Dance crew – Go up

KATEGORIE I.

Mini týmy I. Stupeň

1. TJ Tělovýchovná zařízení Rakovník – Little power

2. hbDance – Přestávka

3. Taneční skupina All in 1 Dance crew – Litlle stars

Mini týmy II. St.

1.DDM Rakovník, CTS lentilky – Cant help my self

2. TJ Tělovýchovná zařízení Rakovník – Fierce power

3. DDM Rakovník, BeME NS – Spolu to zvládneme

Aerobic team Lány, pod Sokol Lány – Vojandy

Aerobic team Lány, pod Sokol Lány - Pocta legendě

DDM Rakovník, BeME NS – Light Dream

Aerobic team Lány, pod Sokol Lány - Mama mia

2. ZŠ Rakovník – Ritmo

Mini týmy III. St.

1. Aerobic team Lány, pod Sokol Lány - Tango