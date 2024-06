„Blahopřeji obyvatelům obce Drahouš k úspěchu v krajském kole a k postupu do kola celostátního. Její vítězství může být odpovědí těm, kteří tvrdí, že malé vesničky jsou zbytečné a měly by se pospojovat do větších celků. Obec například vyřešila dostupnost pitné vody, fungují tu spolky, obec zahájila proces vzniku krajinného plánu. Do kulturního a společenského života se aktivně zapojují místní podnikatelé, což přispívá k nadstandardnímu komunitnímu životu. Děkuji všem obyvatelům za to, že se do soutěže zapojili a přispěli tak k jejímu úspěchu. Určitě bude inspirací pro další obce v příštích ročnících Vesnice roku,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková.

Do 28. ročníku soutěže se přihlásilo 19 obcí, o čtyři více než loni. Cílem soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Oceňuje také aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole. Komise odborníků navštíví každou obec. Do celostátního kola pak postupuje za každý kraj vždy maximálně jedna obec.