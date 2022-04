Do soutěže se zapojily hbDance taneční škola Nové Strašecí při Domě dětí a mládeže (DDM) Rakovník, závodnice z Aerobic team Lány pod TJ Sokol Lány, Lentilky DDM Rakovník, Elis Dance School Rakovník, TJ Tělovýchovná zařízení Rakovník a Be ME, DDM Rakovník, středisko Nové Strašecí.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích: mini týmy (2 - 4 tanečníci) a skupiny (5 a více tanečníků) a ve třech věkových skupinách, některé přitom nebyly obsazeny.

Program moderovala Sylva Wilhelmová ze Základní umělecké školy (ZUŠ) Rakovník. „Nejlepší tanečníky ocenila porota nejen poháry, diplomy a věcnými cenami, ale také postupem do krajského kola, které se uskuteční 18. května v Mladé Boleslavi,“ uvedl Tomáš Doležal z DDM Rakovník.

OBRAZEM: Čarodějnice přiletěly do Nového Strašecí. Zdobí také náměstí

Tanečníky hodnotily: Adéla Hauptmanová - vedoucí tanečního oboru ZUŠ Rakovník, Zdeňka Černá - ředitelka Taneční školy Nezbedný bakalář a Naďa Jurgovská - dlouholetá vedoucí tanečního souboru Klobouček z Nového Strašecí.

Výsledky



KATEGORIE II.

Skupiny I. Stupeň

1. Dívčí záležitost – Lentilky DDM Rakovník

2. Poupátka – Aerobic team Lány pod TJ Sokol Lány

3. Vítejte v Mexiku – Aerobic team Lány pod TJ Sokol Lány



Skupiny II. St.

1. Power – TJ Tělovýchovná zařízení Rakovník

2. Boney M – Aerobic team Lány pod TJ Sokol Lány

3. Milion snů – Be ME, DDM Rakovník, středisko Nové Strašecí



Skupiny III. St.



KATEGORIE I.

Mini týmy I. Stupeň

Mini týmy II. St.

1. Energy – TJ Tělovýchovná zařízení Rakovník, z.s.

2. Nebýt sám – Be ME DDM Rakovník, středisko Nové Strašecí

3. Společná síla – Be ME, DDM Rakovník, středisko Nové Strašecí



Mini týmy III. St.

1. Karneval v Riu – Aerobic team Lány pod TJ Sokol Lány