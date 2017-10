Strom pro Prahu se letos bude kácet u Berounky

Rakovník - Hostem sportovního on line rozhovoru bude úspěšná adventure golfistka Olivia Prokopová, která se právě vrátila z US Masters, kde vybojovala 10. místo mezi profesionály a završila tak úspěšnou sezonu, kdy získala zlato na mistrovství svět a vyhrála US Open. Otázky můžete pokládat již nyní! Odpovídat na vaše dotazy bude ve čtvrtek od 17. hodiny.