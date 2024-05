Nyní skládají od pondělí do středy svou zkoušku z dospělosti studenti 4. A obchodní akademie, kteří se tedy již dnes dozví, zda uspěli a mohou pokračovat v dalším studiu či novém zaměstnání. Studenti ekonomického lycea si na ústní maturitu musí počkat až do příštího týdne, koná se od 27. do 29. května.