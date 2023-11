/FOTOGALERIE/ Čas kolem svátku svatého Martina patří nejen svatomartinským husám a vínům, ale také akcím - pod širým nebem i pod střechou. Lampionovým průvodům, někdy i s Martinem na bílém koni v čele, muzice a tanci. Kam vyrazit na Rakovnicku?

Sedmý ročník Svatomartinské křídlovky v Novostrašeckém kulturním centru. | Foto: Ivana Rezková

K nejtradičnějším patří Svatomartinská křídlovka, která se ovšem letos přejmenovala na Novostrašeckou křídlovku podle místa svého konání a koná se v předstihu. V Novostrašeckém kulturním centru se uskuteční už v neděli 5. listopadu od 14 do 18 hodin. Hrát tam budou Horalka a Modrá muzika.

Na Křivoklátsku se na počest svatého Martina uskuteční dvě akce. První z nich pořádá v pátek 10. listopadu od 17 hodin spolek Klíčava ve spolupráci s obcí a zdejší farností. Tradiční svatomartinský lampionový průvod Zbečnem tentokrát ovšem povede jinudy, než bývalo zvykem, a to z Kempu Riviéra kolem kapliček ke kostelu sv. Martina.

„Těšit se můžete na koně v čele průvodu, prohlídku kostela, vystoupení souboru Borůvky nebo taneční skupiny Sharie Bellydance, svařák a svatomartinské rohlíčky,“ zvou pořadatelé.

O den později, v sobotu 11. listopadu od 18 hodin, se v křivoklátské sokolovně koná svatomartinské setkání. Příchozí tam mohou vzpomínat na časy dávné i nedávné v obci Roztoky při promítání filmového dokumentu bratrů Bednáříkových. Čeká je i potluck, forma občerstvení, kdy hosté přinášejí své domácí pokrmy k ochutnání. Chybět ovšem nebude ani ochutnávka svatomartinských vín. Vstupné je dobrovolné a přispěje na obnovu sokolovny.

Olešenský Sokol pořádá v pátek 10. listopadu svatomartinský lampionový průvod obcí. Sraz je v 17 hodin u mateřské školy, zakončení je v sokolovně s tematickou dílničkou a občerstvením.

V ten samý den večer od 20 hodin se koná v olešenské sokolovně tradiční posvícenská zábava.

Ti, co mají rádi hity 80. a 90. let, by měli v sobotu 11. listopadu navštívit hředelskou sokolovnu. Místní občanka Jarmila Štolcová tam od 19 hodin pořádá svatomartinskou retro zábavu.

Pro milovníky modernější hudby jsou připraveny Svatomartinské beaty ve Mšeci, které se konají 11. listopadu od 20 hodin.

Vinotéka ve Vysoké v Rakovníku hostí 11. listopadu už tradiční akci, na které nabídne svatomartinská vína. Prodej začne jedenáct minut po jedenácté hodině. Na podvečer jsou připravena hudební vystoupení, od 17 hodin zahraje Pick Up Lines, od 20 hodin následuje Trio.