„Momentálně máme už více než polovinu míst obsazenu. Ráda bych nalákala děti od 10 do 15 let na Vodácký kurz a obnovili jsme i Cyklo kemp, kde také zbývá ještě pár míst,“ potvrdila Deníku vedoucí centra Drak Andrea Nytrová Parobková.

Cena turnusů je tři tisíce korun, pouze vodácký u Berounky, kde se i nocuje, stojí čtyři tisíce. Kapacita turnusů je většinou 20 dětí. Minimální věk dítěte, které lze přijmout, je pět let, v případě Cyklo kempu sedm let a Vodáckého kurzu deset let. Zatímco na začátku tohoto roku bylo volných přes sto míst, nyní jich zbývá kolem 50.

Tábor v lesním údolí

Od Nového roku je možné se hlásit i na tábor Eldorado uprostřed lesního údolí nedaleko Jesenice a na tábor Pražanka na Rokycansku, která pořádá sdružení TOP-tábory.cz. „Oba tábory překročily před nedávnem polovinu kapacity obsazenosti. Eldorado má kapacitu kolem tisíce dětí, Pražanka o něco málo méně, zhruba 450 míst u obou táborů je tak ještě volných,“ uvedl hlavní vedoucí sdružení Václav Vaněček.

Tábory jsou dvoutýdenní, v Eldoradu jsou otevřeny čtyři turnusy, druhý a třetí už jsou obsazeny z více než dvou třetin, v Pražance je pět turnusů, poslední pouze týdenní. Tábory, které obklopuje hezká příroda a nabízejí mnoho aktivit, jsou určeny pro děti od 6 do 15 let. Cena je kolem 9 tisíc korun.

Už 28. ročník osmidenních sportovních táborů v rekreačním středisku ve Šlovicích nedaleko Berounky pořádá Josef Lodín. První turnus je od 29. června do 6. července, druhý od 17. do 24. srpna, tábor je určen pro děti už od mateřské školy a pro školáky od 1. do 9. třídy. „Teprve nedávno jsme teprve zveřejňovali informace o přihláškách. Na tábory vyrážíme z Čestlic, ale nabíráme děti například i v Rakovníku či Novém Strašecí. Z Rakovníka se nám hlásí každým rokem stále více dětí,“ uvedl Lodín. Cena za turnus je přibližně pět tisíc korun a kromě různých druhů sportu tábor nabízí i řadu jiných aktivit, jako tanec, výtvarný kroužek či karneval.

Bourácký tábor se sice nenachází na území Rakovnicka, ale v rekreačním středisku Star Line v Hrachově u Sedlčan, přesto i sem jezdí děti ve věku od 6 do 17 let z Rakovníka, neboť tábor zajišťuje dopravu přímo z Rakovníka, případně i z Kladna a Prahy. Letos se tábor koná v termínu 6. až 20. července.

Bouráci letos v chatkách

„Letos nabíráme 70 až 75 dětí, o které se stará přes dvacet dospělých. Myslíme si, že to je maximální možný počet dětí, aby se všechny mohly během tábora dostatečně poznat a skamarádit. Volných míst máme nyní zhruba 40, přihlašování bylo spuštěno v polovině prosince,“ řekl Deníku jeden z vedoucích Jiří Vlček.

Letos čeká táborníky jedna velká změna. „Děti byly dosud ubytovány na budovách s pokoji. Letos jsme přistoupili na změnu v rámci areálu a nově budeme bydlet ve zrenovovaných chatkách, sociální zařízení je pak umístěno zhruba 20 metrů od chatek. Je to příjemné spojení pohodlí a táborovosti,“ dodal Vlček.

Dům dětí a mládeže v Rakovníku pořádá v létě celkem 14 turnusů, z toho 13 příměstských. Rezervace termínů bude spuštěna 6. února od 17 hodin a podle zkušeností z předchozích let bývají turnusy obsazeny během několika dnů. Ceny příměstských táborů se pohybují od 1300 do 1500 korun, pobytový tábor v Třímanech stojí 4600 korun.