Rodička si při císaři sama vytáhne dítě z dělohy? Možná už brzy i v Rakovníku

Na letišti bude vybudována modelářská dílna s veškerým vybavením. Postavené modely mohou táborníci, kteří dosáhnou věku alespoň deseti let, hned vyzkoušet v areálu modelářského letiště, a to pod dohledem zkušeného vedoucího. Tábor začíná každý den v 8 hodin a končí v 16 hodin.

Lákadlem je také letní pobytový a příměstský tábor, který pořádá od 8. do 15. července Fotbalpark Pavlíkov na svém hřišti u Pavlíkova, pro kluky fotbalgolfový, pro dívky taneční.

Hry, výlety i ráchání v bazénu

Příměstský stojí 4800 korun, pobytový v chatkách, který je spojen s výlety, 6500 korun. Jak potvrdila za pořadatele Patrika Víchová, last minute sleva bude činit tisíc korun.

„U příměstského tábora je kapacita neomezená, pokud se počet navýší, přibereme vedoucí. Na pobytový se vejde ještě deset dětí, aby nemusely být ve stanech. Jde spíše o rodinný tábor, nikoli masový, chceme se dětem co nejvíce věnovat,“ připomněla Víchová. Tábor je určen pro děti od 6 do 18 let.

Na festivalu Country a Bluegrass nad Berounkou pomáhali Martince z Jesenice

Pozemkářský klub HC 1972 Rakovník pořádá už poosmnácté pobytový tábor v Opolenci od 12. do 19. srpna a počtvrté také příměstský tábor od 28. srpna do 1. září vždy od 8 do 16 hodin. Určen je pro děti od 5 do 14 let, které přitom rozhodně nemusí hrát pozemní hokej.

„Zatím se nám na oba tábory přihlásilo kolem třiceti dětí, kapacita je přitom do padesáti dětí, takže nejméně patnáct dětí na oba tábory ještě můžeme přijmout. Tábor v Opolenci na Šumavě už je klasika, v příměstském táboře děti chodí do bazénu, hrají různé sportovní hry,“ přiblížila Veronika Tománková.

Prázdniny na tenisovém kurtu

Od 20. do 23. července, vždy od 9 do 17 hodin, se ve sportovním areálu U Kolečka v Křivoklátě koná na kurtech tenisový kemp. Určen je pro děti hrající tenis, kterým je alespoň deset let. A zbývá tam poslední volné místo. „Jeden klučina se nám odhlásil, takže místo máme. Původně jsme měli nabírat deset dětí, ale jedna trenérka odpadla. Chceme se dětem hodně věnovat, tenis je individuální sport, takže nenabíráme více dětí,“ poznamenala Monika Frencl ze Sokola Křivoklát.

Na atletickém stadionu na Zátiší v Rakovníku se od 3. do 7. července koná příměstský Kemp vítězů, kterého se účastní i tyčkařka Jiřina Kudličková (dříve Ptáčníková), mistryně Evropy ve skoku o tyči, držitelka zlaté medaile z Univerziády a medailistka z Halového mistrovství Evropy. Akci povede zkušený tým trenérů, které vybírají a školí Adam a Denisa Helceletovi. Jak uvedl manažer kempu Richard Müller, aktuálně je ještě devět volných míst.