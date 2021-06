Ačkoliv povrch hřiště je na první pohled ve velmi dobrém stavu, předseda klubu Jiří Froněk upozornil na to, že klubu jde především o úpravy pod povrchem. „Hřiště mělo ještě před pětadvaceti lety škváru. Následně se na výměnu povrchu použila nešťastně jílovitá hlína. Nyní jsou na hřišti dvě místa, která jsou velmi podmáčená a hlína větší množství vody nepropouští. Tento problém by vyřešilo komplexní vybudování drenážního systému, který by vodu odvedl,“ vysvětlil Jiří Froněk a připomněl, že součástí projektu měla být také nová umělá závlaha či rekonstrukce branek.

Rakovnický Tatran žádal město o příslib spolufinancování rekonstrukce hřiště ve výši třiceti procent, což by mělo činit maximálně dva a čtvrt milionu korun. Zbylých sedmdesát procent by pokryla dotace. Někteří zastupitelé ovšem upozornili na to, že město by mělo v této době spíše šetřit. „Nejsem žádný antisportovec, ale není jisté, jak zmiňovaná dotace dopadne. Navíc bych byl hodně opatrný operovat s částkou, která není úplně malá a mohla by v rozpočtu chybět,“ upozornil Milan Let (Svobodní).

Radní Ivo Trešl (Město pro vás) poukázal i na nebezpečí vrácení dotace, které podle něj může nastat. „Tatran deklaroval, že nemá ani třicet procent. Sice se jedná o zhodnocení majetku, ale kdo by peníze pak vracel? Tatran asi ne,“ uvedl.

Bývalý starosta Pavel Jenšovský (ČSSD) také zmínil, že se ve městě nachází pět hřišť, které je zapotřebí udržovat. „Přitom ve větších městech jako je Benešov či Beroun mají hřišť méně. V průměru dáváme do fotbalu šest a půl milionu pro kluby, což je podle mě už tak značná porce z rozpočtu,“ podotkl.

Zastupitelé po dlouhé debatě příslib spoluúčasti zamítli. Výsledek nepotěšil předsedu fotbalového klubu Jiřího Froňka, a to i proto, že klub investoval do vytvoření projektu. „Je to pro mě velké zklamání. Chtěli jsme předat peníze do městského majetku, najali jsme si firmu na projekt, dotace by pokryla sedmdesát procent, ale neprošlo to,“ pronesl předseda klubu, který zatím zvažuje, zda se pokusí ještě jednou požádat radu města o spolufinancování.