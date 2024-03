V roce 2019 vzniklo v Havlíčkově ulici v Rakovníku Centrum Akademie techniky. To je otevřeno od pondělí do pátku od 13 do 18 hodin a pravidelně ho navštěvuje okolo 50 dětí od 6 do 14 let. „Naši absolventi následně studují ve středních odborných školách s technickým zaměřením. Co se týče samotného centra, zaměřujeme se na systémovou robotiku, využití 3D tisku, termodynamiku, inovativní dílny, dále na 3D multimediální digitální podporu odborných předmětů a také na virtuální realitu,“ popsal nejdůležitější oblasti technického vzdělání hlavní lektor a projektový manažer v jedné osobě Miroslav Vrána.