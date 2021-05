Venkovní koncert během čtvrtečního odpoledne lákal i kolemjdoucí, kteří postupně obkroužili celý plac a vychutnali si naživo známé hity jako 99 Luftballons od Neny, We are the Champions od kapely Queen, Štěstí je krásná věc od Richarda Müllera. Nechyběla ani Mňága, Bára Poláková, ale i vlastní tvorba kapely. Na řadu ovšem přišly i klasické lidovky.

Jak uvedla učitelka zpěvu ZUŠ Rakovník Martina Polanová, prvotní nápad se zrodil v hlavě jejího kolegy Leoše Janouška. „Vystoupení mělo být už na podzim, kdy to ještě chvíli šlo, ale nakonec jsme to nestihli. Nyní se opět rozvolnila opatření, tak jsme do toho šli. Měli jsme vystoupit ještě ve Vysoké ulici, kde se ovšem kope. Jsme rádi, že vyšel alespoň tento koncert, protože jsme se v plné sestavě viděli vůbec poprvé od října. Zkoušení jsme měli na poslední chvíli,“ pronesla Martina Polanová, která byla zároveň ráda, že se nespustil déšť.

„Počasí vydrželo, i když mohlo být i tepleji. To by se asi dívalo ještě víc lidí, ale i tak bylo vidět, že si to obyvatelé domova užívají a je to pro ně zpestření. Také děti si s chutí zahrály a zazpívaly. Bylo vidět, že jim to chybělo,“ povšimla si učitelka. To potvrdila i jedna z obyvatelek domova. „Bylo to pěkné, děti byly dobré. Hlavně se mi líbil zpěvák, který měl kšiltovku dozadu. Bylo vidět, jak si to užíval,“ usmívala se.

Kapelu The Smallpeople čekají v nejbližších týdnech další vystoupení. Hrát budou například v Letním kině v Rakovníku či v Pavlíkově.