Před nedávnem se kapela The Smallpeople zúčastnila soutěže Středočeská skutečná liga a podařilo se jí postoupit do finále. Více podrobností o soutěži a hlasování naleznete na facebookových stránkách skupiny .

Kapela The Smallpeople vystoupila v rakovnickém letním kině při promítání klipů, které děti vytvořily v době lockdownu. | Foto: Deník/Josef Rod

Ti, kdo ve čtvrtek večer navštívili rakovnické letní kino, rozhodně neprohloupili. Skupina rakovnické základní umělecké školy The Smallpeople příchozím totiž připravila jedinečný zážitek v podobě promítání klipů a zároveň živého zpívání.

