Na Husově náměstí v Rakovníku ho budou v sobotu a v neděli strážit rakovničtí skauti, jejichž oddíl vznikl teprve vloni v létě. Zájemci si k vánočnímu stromečku mohou přijít zapálit svíčku vždy od 13 do 15 hodin.

Rakovničtí skauti přivezou světlo v sobotu ráno rovněž do rakovnického muzea u Pražské brány, kde bude k dispozici po celý víkend, v sobotu od 9 do 16 hodin, v neděli o hodinu déle. „Letos si pro něj jedeme přímo do Prahy. Část oddílu ale posíláme pro světlo také vlakem do Kralup. Jedou se "zaučit," jak se to dělá, k sousedním lounským skautům," přibližuje vedoucí skautského oddílu v Rakovníku Petra Kubíková, která se na příjemnou předvánoční akci už moc těší. „Pro světlo se do Betléma vyrazilo letos již potřicáté, v Rakovníku skauti zatím podruhé. Je to druh skautské služby pro veřejnost, kterou jako skauti rádi zajistíme. Učíme naše děti dělat radost pouze maličkostí, jako je darovat světlo. Jeden z vánočních symbolů, který potěší a přináší vánoční pohodu a naladění do rodin a domovů. Samotná cesta pro světlo na náměstí je krásná příležitost se projít, zklidnit se a potkat se s příjemným lidmi," potvrzuje.

Do lánského muzea, kam Betlémské světlo přivezou skauti z Nového Strašecí, si mohou zájemci chodit v sobotu od 13 do 16 hodin a v neděli od 10 do 16 hodin.

Muzeum v Novém Strašecí bude pro návštěvníky otevřeno v sobotu od 12 do 13 hodin a následující den od 13 do 17 hodin. Pokud to Novostrašečtí občané nestihnou, mohou si Betlémské světlo odnést od novostrašeckých skautů jako obvykle těsně před Štědrým dnem, tedy 23. prosince od 9 do 12 hodin na Komenského náměstí, kde o něj bývá každým rokem velký zájem. „Někdy se stane, že bývá hodně větrné počasí a tak se k nám lidi i nedobrovolně vracejí. Každý rok se tak šedesát až osmdesát lidí na náměstí zastaví. Ti si to pak často rozdávají mezi sebou. Je to poměrně nová tradice, ale zájem lidí je velký,“ potvrzuje Jiří Verner, vedoucí novostrašeckého skautského střediska.

Vlastivědné muzeum v Jesenici nabídne zájemcům Betlémské světlo pouze v neděli od 13 do 16 hodin, podobně jako v Památníku J. Barranda ve Skryjích, a to od 16 do 18 hodin.

V kapli Nejsvětější trojice v pivovaru Krušovice si zájemci mohou přijít se svíčkou v neděli od 17.00 hodin a Betlémské světlo se zde bude předávat v rámci Adventního koncertu. Převzít Betlémské světlo si mohou i ti, kteří navštíví 24. prosince v 15 hodin lišanský kostel. Od 13.30 do 16.00 hodin bude ve stejný den k dispozici také v kostele sv. Petra na Amalíně v Křivoklátě.