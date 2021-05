Závěr dubna bývá tradičně spjatý s pálením čarodějnic. Vedle soukromých vater obvykle města a obce pořádají různé akce pro veřejnost, ovšem letos podobně jako loni musí malí i velcí čarodějnické reje a další společné zábavy kvůli vládním opatřením oželet. V Rakovníku je tradiční pálení, které se koná na Tyršově koupališti, přesunuto na konec července, další obce a města si tento čas zpříjemnily alespoň čarodějnickou výzdobou.

Čarodějnická výzdoba v Řevničově. | Foto: Máme rádi Řevničov

Například v Řevničově se objevilo do středečního večera během týdne 66 čarodějnic, a to zřejmě ještě přibydou další. „Je to krásný nápad a ještě lepší provedení. Velké díky patří všem, kteří se zapojili. Je vidět, že lidé mají svou obec rádi a jsou ochotni něco pro ni i pro ostatní udělat,“ pronesla jedna z občanek Hana Kostková. „Moc nás těší, že se opravdu zapojilo hodně lidí. Děti ze školky chodí po vesnici a počítají je. Já jich ve středu napočítala téměř padesát,“ doplnila další z řevničovských obyvatelek Katka Kuželová.