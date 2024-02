/VIDEO, FOTO/ Ve čtvrtek 22. února po desáté hodině dopolední mohli Rakovničané spatřit v ulicích města kolony traktorů a dalších zemědělských vozidel. Zemědělci ze všech koutů Rakovnicka se totiž připojili ke čtvrtečním celorepublikovým protestům a vydali se na okružní jízdu Rakovníkem.

Desítky traktorů vyjelo ve čtvrtek dopoledne do rakovnických ulic protestovat proti problematické a komplikované zemědělské politice Evropské unie. | Video: Deník/Josef Rod

Protestujícím zemědělcům vadí především situace na trhu EU a vzniklé přebytky, administrativní náročnost a byrokratické tlaky a požadují přenastavení spolupráce s Ukrajinou a návrat Společné zemědělské politiky respektující práci zemědělců.

Desítky traktorů a další zemědělská technika se sjela do areálu společnosti AgroZZN, odkud úderem desáté hodiny vyjely vstříc rakovnickým ulicím. „Demonstrujeme proto, že se sem pouští dovoz levného obilí, shazuje nám to cenu a tím pádem to snižuje naši konkurenceschopnost. Dovážené zboží nemá takovou kvalitu jako naše, musíme dodržovat Green deal, všechny směrnice a dovážené zboží se dělá bez směrnic, což je v trhu nefér, protože jejich náklady jsou úplně jiné. Tím pádem oni v dané ceně dokáží vydělávat, ale my už ne, jelikož náklady máme daleko větší,“ uvedl za všechny protestující zemědělce František Zralý, předseda zemědělského družstva Lašovice.

Zdroj: Deník/Josef Rod

Problém je podle něj v celkové podpoře zemědělství, která zkrátka není. „Protestujeme také proto, že je velký dovoz a velká byrokracie. Protestovali jsem již před dvěma lety, když začala společná zemědělská politika a chtěli jsme ukázat, že to není dobré, ale tehdy nás nikdo neposlouchal. Až nyní chce s námi někdo alespoň trochu jednat, tehdy nebyl zájem,“ doplnil Zralý.

