Trešl nebo Drápal? Oba potřebují další tisíce hlasů

Pátek a sobota rozhodne o tom, kdo na dalších šest let usedne za obvod Louny, kam patří i Rakovnicko, do Senátu. Do dalšího kola voleb postoupili Ivo Trešl z Rakovníka a Vladimír Drápal z Loun. Rozdíl mezi nimi byl velmi těsný, přesně 111 hlasů. Oba jich obdrželi necelých osm tisíc. Kdo chce pomýšlet na vítězství, musí hlasů získat o několik tisíc víc. I když se očekává všeobecně nižší účast voličů než v prvním kole, vítězný kandidát bude zřejmě potřebovat víc než deset tisíc hlasů.

Obvod 6 Louny, Ivo Trešl (STAN) vlevo, Drápal Vladimír (ODS+TOP+KDU+KAN) | Foto: Archiv