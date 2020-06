Jedná se o střed města, tedy ulici Havlíčkovu a Palackého. „V Havlíčkově ulici se počítá i s výměnou chodníků před sběrnými surovinami, dojde zde i k doplnění dešťových vpustí,“ přibližuje starosta Nového Strašecí Karel Filip. Součástí stavby bude i úprava přechodu v Palackého ulici.

Původně se poslední etapa měla dělat najednou od křižovatky Čelechovická po křižovatku Okružní. „To by ale způsobilo značné dopravní komplikace. Proto jsme stavebníka požádali, aby stavbu rozdělil do dvou částí, což umožní obyvatelům a živnostníkům lepší průjezd vozidel po městě, především do části Komenského náměstí a jeho okolí,“ vysvětluje Filip.

Přesný návrh dopravního uspořádání bude znám až koncem týdne. „Bližší informace přineseme až po vyjádření zhotovitele stavby a po vyjádření společnosti Adsum, která připravuje dopravní situaci ve městě,“ dodává starosta. Poslední etapa rekonstrukce staré „Karlovarky“ by měla být hotova do konce srpna.