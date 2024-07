Lidé by si měli na druhou polovinu týdne přichystat pláštěnky. Ilustrační foto.

Počasí, kterému jsme zvyklí říkat prádelna, čeká s velkou pravděpodobností Rakovnicko v druhé polovině tohoto týdne. Stávající tropické teploty ukončí ve středu odpoledne a večer bouřky. Ani po nich se však příliš neochladí a teploty se i v dalších dnech budou držet v rozmezí 25 a 30 stupňů. Přesto, že pršet má každý den až do neděle.

Na druhý červencový týden trochu nezvyklé počasí předpovídají jak čeští meteorologové, tak server yr.no, kteří místní znají jako norské počasí. Podle jeho prognóz bude nejteplejším, a také posledním dnem dnem beze srážek úterý 9. července. Teploty se mají dostat nad 30 i ve středu, kdy ale odpoledne přijde bouřková fronta. Podle výhledů českých meteorologů mohou být bouřky opět místy silné, déšť vydatný a škody může způsobit vítr i případné kroupy.

Není bez zajímavosti, že i přes středeční přechod studené fronty se nejen v následujících dnech příliš neochladí, ale noc na čtvrtek by stále na některých místech mohla zůstat tropická. Tedy s teplotami, které neklesnou pod 20 stupňů.

Následující dny pak i přes letní teploty k vodě zřejmě lákat nebudou. Až do neděle by každý den mělo větší část dne či noci pršet a očekává se, že každý den spadne minimálně 10 milimetrů srážek. Což by místy mohlo zvednout i místní toky a způsobit další komplikace ve smyslu lokálních záplav.

Situace s deštěm a přeháňkami by se měla uklidnit až na začátku příštího týdne, kdy by se mělo vrátit klasické teplé, ale i suché letní počasí a teploty se podle stávajících předpokladů vrátí k tropickým hodnotám.