Provozní prodejny Andrea Dančová uvedla, že v tuto dobu probíhají nezbytné kroky pro odstranění závad a nedostatků. „Napravujeme vše, co bylo shledáno jako nedostatkem. Prodejnu rekonstruujeme a předěláváme. Firma, která se zabývala odstraněním myšek, by tam měla přijít v úterý na kontrolu a uvidí se, co dál, ale už by tam být neměly. Máme kamery s nočním pohybem a v noci už se myši neukazují. Předtím tam asi byly dvě nebo tři,“ informovala provozní s tím, že do příštího týdne by měly být nedostatky odstraněny. „Snažíme se, aby to do příštího týdne bylo všechno hotové,“ potvrdila.

Státní potravinářská a zemědělská inspekce zjistili v prodejně Zlevněnka ve Vysoké ulici v Rakovníku řadu nedostatků. Prodejna je nyní uzavřena. Zdroj: Státní potravinářská a zemědělský inspekceZdroj: Deník/Josef Rod

Redakce Deníku oslovila také několik Rakovničanů, zda mají s nakupováním ve Zlevněnce zkušenosti. „Nebyl jsem tam už delší dobu, ale dříve jsem tam nakupoval docela pravidelně. Sýry nebo marmelády byly dobré, s tím jsem neměl jediný problém. Pouze u jednoho vína, které jsem tam koupil na doporučení, problém byl. Bylo prošlé, zkyslé a musel jsem ho vylít. Jinak si ale nemohu stěžovat,“ uvedl jeden z občasných zákazníků Josef Rod starší.

Rakovník s příchodem krásného slunného počasí vykvetl do krásy

„Byla jsem tam nakupovat asi půl roku zpátky, ale jen balenou vodu a pálivé bonbony. Nějak to tam na mě nepůsobilo dobře,“ popsala další ze zákaznic Růžena Králová.