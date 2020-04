Roztočtí policisté řešili v uplynulém víkendu celkem pět oznámení týkajících se parkování na nedovoleném místě.

„Předchozí víkend policisté na několik míst dali dopravní značení, která zakazovala parkování kvůli shromažďování lidí. Řidiči si ovšem poradili jinak a parkovali tam, kde se jim zachtělo. Vedle pěti oznámení o zákazu parkování policisté řešili také dva případy porušování omezení volného pohybu, kdy se lidé srocovali ve skupinkách,“ přiblížila policejní mluvčí Michaela Richterová.

Také starostka městysu Křivoklát Libuše Vokounová potvrdila, že stížností neustále přibývá. „Co jsme mohli, tak jsme zahradili a dali jsme tam cedule. Lidé sem ale stejně jezdí a parkují, kde se dá, a to i přesto, že vzhledem k CHKO by měli stát pouze tam, kde je pro ně určené parkoviště. Teoreticky by mohli stát na hlavním parkovišti, i když tam je oznámení, že podle nařízení vlády by se měli zdržovat doma. Na lesním parkovišti je přímo cedule zákaz zastavení, stejně tam bylo plno. Docela se obávám, jak to bude vypadat o velikonočních svátcích,“ říká Libuše Vokounová.

Policisté z Roztok rovněž oznámili na příslušný správní orgán jeden případ nenošení ochranné pomůcky přes obličej, ostatní vyřešili domluvou. Rakovničtí policisté řešili v uplynulém víkendu další dva obdobné případy.