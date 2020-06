To potvrdil například provozovatel kempu Višňová II Dušan Čížek. „Zatím je to slabé. Touhle dobou v červnu to bývá mnohem lepší,“ potvrzuje Dušan Čížek, který zároveň věří, že v hlavní sezoně bude lidí mnohem více. „Na druhou stranu kemp zase není nafukovací. Pozemek je sice rozsáhlý, ale máme menší sociálky, takže se sem vejde tak 150 lidí. Záležet bude také na počasí,“ uvědomuje si provozovatel kempu, který se nachází na katastru Roztok a je určen pro karavany a stany.

Slabší zájem ze strany turistů potvrdila také majitelka kempu Višňová Hájek Nikola Háková. „Chatky si lidé zamlouvají, ale není to tak, jako to bývalo. Zájem je jednoznačně slabší,“ říká Nikola Háková. V kempu se nachází 22 čtyř až pěti lůžkových chatek a dalších pět dvoulůžkových chatek. „Na červenec ještě volné chatky jsou, lidi průběžně volají, ale plné to rozhodně není. Zájem je zhruba poloviční oproti normálu,“ přibližuje Nikola Hájková.

Majitelé kempu jarní období nevyužívali k nějakým běžným opravám a to z prostého důvodu. Nebylo totiž jasné, zda se kempy přes léto vůbec otevřou. „V březnu a v dubnu nikdo nevěděl co bude, takže investice se nám úplně zastavily. Kdyby nás vláda nechala zavřené po celé léto, což i tak vypadalo, potřebovali bychom z něčeho vyžít a ne do něčeho investovat,“ vysvětluje majitelka.

To v dalším kempu u Berounky – v Riviéře ve Zbečně, si zatím na návštěvnost nestěžují. „Myslím si, že lidí chodí standardní počet, jako na začátku jakékoliv sezony. Doufám, že to tak vydrží i v červenci a srpnu, i když bude záležet i na počasí. Pokud ale lidé nebudou jezdit ven, což si myslím, že zhruba třetina nebude, tak by to mohlo být ještě lepší. Otázkou je, jak to bude vypadat, až se nařízení rozvolní úplně,“ přemýšlí Michal Link, provozovatel Kempu Riviéra.

Zbečenský kemp v současné době ve všední dny navštěvují pouze náhodní výletníci, přes víkend ovšem bývá poměrně slušně zaplněn. „Máme tu tak tři sta padesát lidí za den, v červenci to bývá tak dvojnásobný počet,“ říká Michal Link.

Otevřeno má také Autokemp Jesenice a v červnu jsou již obsazeny téměř všechny víkendy. „Jsou to takové ty akce typu setkání nějakého spolu, nebo sdružení. Přijede například Fiat partička z Kladna, dále by tu měl být orientační závod na kolej. Tyto subjekty využívají kemp před hlavní sezonou,“ vyjmenovává starosta Jesenice Jan Polák.

V červenci jsou chatky již plně obsazeny, v srpnu se ještě pár volných míst najde. „Víceméně je to srovnatelné s předchozími lety. Finanční propad byl pouze v dubnu a v květnu, kdy k nám jezdí lidé třeba do Petrohradských skal,“ upozorňuje jesenický starosta.

Ten také potvrdil, že mnoho lidí ani nerušilo již zamluvené termíny. „Storen jsme měli jen pár. Většinu lidí se nám podařilo přesvědčit, aby si rezervaci nechali s tím, že kdyby ji chtěli zrušit na poslední chvíli, vrátíme jim rezervační poplatek. Někteří ji sice zrušili, ale jiní se zase během jara objednávali, takže se to vykompenzovalo,“ vysvětluje Polák.

Od konce května se lidé mohou ubytovat také na Tyršově koupaliště v Rakovníku, kde došlo k rekonstrukci chatek, některé nově přibyly. Město Rakovník vlastní rovněž turistickou ubytovnu ve Skryjích, kde podle místostarosty Rakovníka Jana Šváchy k žádným odhláškám nedocházelo. „Z těch, co byli objednaní, nikdo nic nerušil a pokračuje to tak i nadále. V létě jsou v ubytovně ubytování pěstouni, kteří jsou zde na školení pěstounů, což organizuje náš sociální odbor,“ přibližuje Jan Švácha.

Až 26. června pak otevře kemp Na Slapnici rovněž ve Skryjích. Podle provozovatele kempu Stanislava Kužela dřívější termín otevření nepřicházel v úvahu. „Je to sice pro nás velká ztráta, protože v jarních víkendech k nám jezdilo celkem dost lidí, ale museli jsme to tak udělat, protože v těch podmínkách, které jsou nastaveny, je to neprovozovatelné. Máme také hospodu a museli bychom si nejmout dalšího člověka na úklid kvůli zpřísněným hygienickým podmínkám, což je za této situace neproveditelné. Abychom fungovali s dvacetiprocentním obratem si prostě nemůžeme dovolit,“ vysvětluje Stanislav Kužel.

Kemp nabízí celkem osm chatek, dva karavany a je zde místo pro osm stanů. „Srpen máme už skoro plný, v červenci se plní druhá půlka, první ještě moc ne, lidé stále vyčkávají a neví, co bude,“ dodává Stanislav Kužel, který využil koronavirové krize alespoň k drobnějším úpravám.