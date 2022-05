V rámci programu se chystá i setkání a diskuse s veřejností. Z minulých výjezdů do regionů je známo, že této příležitosti využívají nejen aktivní občané, ale i zastupitelé obcí z okolí.

Rakovnické setkání se koná v úterý 3. května v Tylově divadle, tedy na rakovnické adrese Na Sekyře 2377, a to od 16:30. Kraj ohlašuje možnost diskuse s hejtmankou Petrou Peckovou a dalšími členy rady kraje, za nimiž lze přijít s dotazy, náměty a nápady.

Proměna Husova náměstí: Vznikla i petice. Lidem vadí kácení stromů u radnice

Občané i zástupci místních samospráv mohou vystoupit s tím, co by se dalo zlepšit, změnit či co je trápí.