Křižovatka dvou hlavních silnic byla nedávno dopravním expertem vyhodnocena jako jedna z nejrizikovějších v celé republice. Jen loni se zde při nehodách dva lidé těžce zranili a dalších šest jich utrpělo lehčí zranění. Kruhový objezd by měl tuto bilanci zmírnit. Ovšem řidiči se nyní musí obrnit trpělivostí.

Začátek stavby znamenal uzavření silnice I/16 na obchvatu Řevničova. Doprava je přesměrována na objízdné trasy přes Řevničov.

„Objížďka je plánovaná do poloviny července, kdy bude výstavba přenesena na zbývající část, která zahrnuje úsek karlovarské silnice do Řevničova a úsek silnice I/16 ve směru na dálnici,“ informoval Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic. Ten rovněž upozornil na to, že s výstavbou okružní křižovatky se bude i nadále pokračovat v opravě silnice I/6 na Nové Strašecí. „Opravu dokončíme rovněž v polovině července, abychom na ni mohli koordinovaně převést část objízdné trasy právě v návaznosti na postup výstavby nové křižovatky,“ přiblížil Buček.

Na řidiče jedoucí na Slaný po silnici I/16 čeká ještě další omezení o několik kilometrů dál a sice mezi obcemi Hvězda a Tuřany, kde se jezdí pouze jedním pruhem. Dopravu zde řídí semafory.