Manželé Hana a Petr Dandovi začali pravidelně navštěvovat Rozvědčíka před čtyřmi lety, když nedaleko koupili chatu. K jeho provozování se dostali úplnou náhodou. „Chodili jsme sem jako štamgasti a pomáhali jsme tehdejšímu provoznímu Viktorovi. Ten to před Vánoci pustil, podnik zůstal prázdný a brácha Pavel nadhodil, že bychom to mohli vzít. Bral jsem to spíš jako vtip, hospodu jsem nikdy neměl, na rozdíl od bráchy, který je vyučený kuchař a vařil v Kladně i v Praze. Pak jsme o tom ale začali přemýšlet, sešli se s majiteli a nakonec se domluvili,“ vypráví o cestě k provozování vyhlášené hospody Petr Danda.

Vodácká sezona začíná. V kempech u Berounky to žije hlavně o víkendech

Zájemců bylo sice více, většina z nich ale chtěla Rozvědčíka pouze jako sezonní hospodu. Dandovi počítají s celoročním provozem.

Zatím je U Rozvědčíka otevřeno pouze o víkendech, od příštího týdne - zřejmě už od středy - a dále během letních prázdnin se bude vařit denně. „Vaříme tradiční českou kuchyni, co už tu byla léta, takže svíčková, guláš, výpečky, vrabec nebo řízky. V létě bývá frmol, jezdí hodně vodáků, cyklistů a ti se potřebují rychle a dobře najíst, na speciality tu není moc prostoru a času. Cenově se chceme držet do dvou stovek, takže oproti loňsku máme určitě nižší ceny,“ říká kuchař Pavel Danda, bratr provozního Petra.

Po letech se na jaře otevřel stánek

Například svíčková stála loni 240 korun, nyní je zhruba o padesát korun levnější. Také plzeň, která byla loni za 64, o pár korun zlevnila. V nabídce je ještě Bakalář desítka i jedenáctka a také nefiltrovaná jedenáctka a polotmavá třináctka Antoš. Poptávka je rovněž po nealkoholickém pomelu a grepu, čepuje se i švestková limonáda.

Hospoda během zimy prošla rekonstrukcí, sál se vymaloval, vyklidil, položilo se nové lino. Po letech byl rovněž zprovozněn venkovní stánek, který funguje už od dubna.

Největší nudistická pláž v Česku otevřena. Jezero Lhota už zahájilo sezonu

Krok do neznáma tým Dandových rozhodně nebere jako risk. „Prostě to zkusíme, dáme do toho všechno. Musím říct, že zatím nás to baví a jsme nadšeni. Hospoda má tradici, v létě se nemusíme bát, že bychom se neuživili, víkendy jsou super, ale nechceme z lidí ždímat peníze. Plánujeme akce, na podzim i firemní, tak uvidíme, jak se to uchytí,“ přemítá Pavel Danda.

První větší akcí bude osmý ročník festivalu Zahálková Berounka, který se koná 9. června od 18 hodin, zahraje tam Big band orchestr z Příbrami. „Už se nám to plní, většinou půjde o country nebo folkové koncerty, ale občas tu bude i nějaký bigbít. Z Rakovníka přijede třeba QR Band či Smečka,“ vysvětluje Petr Danda.

Kam z Rakovnicka na samosběr? Letošní jahodová sezona už začala

Bratři Dandovi už spřádají další plány do budoucna. Uvnitř podniku mění bývalý sklad na salonek pro hráče doplněný malou galerií. „Mohli by tu vystavovat místní umělci, máme i kamarády výtvarníky z Kladna. Místní chataři by v salonku mohli hrát deskové hry a karty. Dále chceme zprovoznit kuželník, který tu kdysi býval. Je tu dráha a sehnali jsme i původní kuželky, které přinesl jeden pán z Křivoklátu,“ dodává Pavel Danda.

Drobné úpravy se chystají i na venkovní zahrádce. „Když někdo přijde na jídlo a dá za něj nějaké peníze, není úplně dobré, aby koukal na nenatřené věci. Detaily dělají hodně. Také se rozšíří parkoviště. Zkrátka to tu chceme dávat postupně dohromady a máme příslib majitelů, že nám s tím pomohou,“ shodují se bratři Dandové.

Hostinec U Rozvědčíka

Hostinec u Rozvědčíka byl postaven Jaroslavem Fraňkem z blízkých Nezabudic v roce 1934. Předtím tam stávala dřevěná bouda, kde se prodávaly pivo a limonáda. Od začátku se restaurace stala významným turistickým cílem. Putovali tam pěší výletníci, cyklisté i vodáci. Psal o ní i Ota Pavel, neboť právě do těchto míst jezdili jeho rodiče na letní byt, než se přestěhovali do převoznického domku. Právě díky tomuto autorovi, který tak rád psal o okolí řeky Berounky, se stalo z Rozvědčíka téměř kultovní místo.