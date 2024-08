"Kousek od Třtice zahořel balíkovač, od kterého chytlo pole. Požár je v současné době lokalizovaný. Zasahují zde profesionálové z hasičských stanic Stochov, Rakovník a Slaný. Jsou zde i dobrovolníci z Přeštic, Nového Strašecí, Lán, Řevničova, Rynholce, Lužné a Mšece. Pole bylo naštěstí posekané, ale foukal vítr, takže se to poměrně rychle šířilo k chatám, proto byl vyhlášen druhý stupeň. Nicméně v současné době se již požár nešíří. Majitel zařídil traktor s diskem, takže strniště je nyní oráno a tím pádem tam nebude nic, co by mohlo hořet. Předpokládám, že kolem druhé hodiny se začne část jednotek vracet na základnu," uvedl mluvčí HZS středočeského kraje Jan Sýkora.

Kousek opodál u Mšece chytl také kompost a chmelení v zemědělském areálu. "Zde zasahují čtyři kusy techniky ze Slaného, Srbče a Mšece. Hořet začala velká hromada zbytků z česačky chmele, který byl dva roky na hromadě v rozsahu 60 krát 20 metrů. Majitel se to snažil uhasit sám. Nyní to budou hasiči prolévat, ale akutní nebezpečí rozšíření nehrozí," uzavřel Sýkora .

