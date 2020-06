„Pracuji úplně stejně, jako před koronavirem. Objednávají se pořád ti samí lidé, teď mám dopředu objednáno asi devadesát zákazníků,“ popisuje tatérka z Nesuchyně Jitka Římanová.

Milovníci tetování si nacházejí opět cestu i k Jiřímu Netíkovi do jeho rakovnického studia Tattoo Exorcist. „Zákazníci se objednávají znovu a řekl bych, že podobně jako předtím. Já mám léto vždycky dobré, lidé asi chtějí doběhnout čas, který v zimě zaspali. Navíc zatím ještě nejsou taková vedra, která občas někoho odrazují,“ potvrzuje Jiří Netík, který dlouhou pauzu přežil jen díky naspořeným financím. „Krizi, kdy nám Babiš a spol. nesmyslně zakázal tetovat i přesto, že obchody byly přeplněné lidmi a zedníci mohli pracovat ve skupinách, jsem překonal jen tak tak. Ještě, že jsem měl našetřené peníze, které jsem chtěl použít na operaci zraku. Tu nahradím novými brýlemi,“ usmívá se.

Ač někteří nemají kvůli pandemii tolik finančních prostředků a v někom stále přetrvává strach z nákazy, nedostatek klientů nepociťuje ani Veronika Pleierová. „Je to i tím, že někteří si zahraniční dovolenou letos odpustí, navíc nejsou prakticky žádné akce, takže našetřené peníze dají právě na tetování. Pro spoustu z nich je tetování srdeční záležitostí a byli už hodně natěšení,“ povšimla si Veronika Pleierová.

Jak tatéři, tak i klienti musí dodržovat základní hygienická opatření včetně nošení roušek. Při tetování totiž dochází k porušování integrity kůže a člověk ztrácí imunitu. Proto také tatérská studia byla povolena až jako poslední. Přenos nákazy je v případě nakaženého klienta i tatéra stoprocentní, což si moc dobře uvědomuje i rakovnický tatér Ondřej Košulič. „Základní hygienické podmínky jsou v tatérském průmyslu standardní, a to i co se týče roušek. Spousta tatérů v nich pracuje i normálně, když jsou třeba lehce nastydlí. Klienti občas roušku nechtějí, je jim třeba horko, ale musí se to dodržovat, je to podle mě nezbytné,“ myslí si Ondřej Košulič.

To Jitka Římanová má na nošení roušek jiný názor. „Klienti mají problémy do roušky dýchá třeba i čtyři hodiny. Takováto opatření podle mě vymýšlel někdo, kdo na sobě žádné tetování nikdy neměl. Je to pro ně opravdu náročné a už jsem řešila i tři omdlení,“ podivuje se nesuchyňská tatérka.