„Přestože ubytovací podmínky nejsou stoprocentní a ne zcela komfortní, lidé jsou nesmírně vděční a nic nepotřebují, až nás to překvapuje, jak jsou skromní,“ dodal.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Městský úřad pro ukrajinské občany organizuje sbírku, a to nejen materiální, ale také finanční. „Ta je určena striktně pro lidi žijící na Jesenicku. Třeba na vybavení pro děti do školy nebo na koupení věcí, které nebudou schopni lidé darovat. Máme tu skříně, matrace, postele, nádobí, oblečení, ale některé věci zkrátka budou chybět a ty je třeba dokoupit, případně i zajistit obědy pro děti ve škole,“ přiblížil Polák.

Jesenický starosta také předpokládá, že počet ukrajinských běženců bude časem narůstat. „Zatím se k nám z Rakovníka moc lidí nedostalo, ač jsme v kontaktu jak se skupinou Vaška Procházky, tak i s Jiřím Vlčkem z krizového štábu. Měli jsme kontakt na třicet lidí z Charkova, ale ten je teď obklíčený ze všech stran, takže se k nám lidé odtud neměli jak dostat. Ale je možné, že později přijedou,“ sdělil starosta.

Shánějí zaměstnání

Město pro případné další běžence po vzrušené debatě s hasiči vyčlenilo dvě kanceláře v horním patře zbrojnice, kde zřídí ubikace pro deset až patnáct lidí. Volná místa jsou také v některých chalupách, například v Kosobodech či u Velkého rybníka.

Dále jsou nabídky na ubytování například od rekreačního zařízení Pod Kempem či v Podbořánkách. „Zkoušíme lidem také shánět práci. Máme nějaké nabídky z autokempu, kde přijmou minimálně tři uklízečky, v Podbořánkách v golfovém areálu by také mohl být zaměstnaný třeba nějaký mladý klučina,“ konstatoval starosta.

Ve hře je i malotřídka

Další vizí vedení města je ubytování Ukrajinců v domě zvaném Amálka (čp. 220), který právě prochází rekonstrukcí a je realizován z dotace, která řeší sociální bydlení.

„Konzultoval jsem to s dotačním orgánem, který mi potvrdil, že lze bytové jednotky využít pro ukrajinské uprchlíky. Vznikne zde jedenáct bytových jednotek od garsonek až po třípokojové byty, tam bychom tedy v půli května mohli ubytovat lidi z provizoria zřízeném na hasičárně a začlenit je tak do života,“ sdělil Polák.

Město zatím neřešilo umístění dětí, ale nabízí se uvolněné prostory ve škole, kde byla po dobu rekonstrukce přechodně školka.

„Ještě je otázkou, zda rozdělíme zvlášť děti ze školky a školy, nebo uděláme jednu malotřídku třeba od čtyř do patnácti let. Předpokládáme, že v rámci školy bychom jim dali jazykový základ, aby si děti zvykly na češtinu. Chceme je dostat mezi naše školáky a mít společné předměty jako tělocvik, výtvarku či hudebku, kde se nepotřebují tolik domlouvat,“ představil možnou vizi jesenický starosta, který by rovněž rád Ukrajince zapojil do společenských akcí ve městě.

„Až se jejich počet ustálí, rádi bychom, aby se nakontaktovali mezi sebou a byli si vzájemně nápomocní,“ uzavřel Polák.