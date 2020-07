První elektromobil již ÚMK obdržela a v těchto dnech ho také testuje v terénu. V úterý byl například na cyklostezce poblíž Dolního Chlumu a Ryšína, ve středu ho občané Rakovníka mohli spatřit v Krokově ulici. Druhý by měla mít k dispozici od srpna. „Snažíme se jít cestou čisté energie. Jsou to opravdu zajímavé stroje a využitelné budou jak na letní, tak zimní údržbu. Navíc výrazně šetří provozní náklady,“ pochvaluje si jednatel Údržby městských komunikací Dušan Godeša.

Jedná se o užitkové elektromobily značky Goupil G5, který uveze i 1200 kilogramů, jede rychlostí až 70 kilometrů v hodině a dojezdová vzdálenost činí 200 kilometrů. „Nosnost vozu je velmi slušná a i rychlost bohatě stačí. Elektromobil, který vypadá jako klasická multikára, máme určen primárně pro město, na stavební činnost a všechno, co souvisí s údržbou komunikací, takže i jeho rychlost je naprosto dostačující,“ popsal jednatel.

Velkou výhodou elektromobilů je úspora nákladů na provoz. Spotřeba klasické multikáry, která po městě především popojíždí, je zhruba 18 až 20 litrů paliva na 100 km, spotřeba elektromobilu po přepočtu činí zhruba 40 až 50 korun na 100 km, což je tedy zhruba desetina. „Na provoz je opravdu výrazně ekonomičtější. A to i po započítání ceny baterií, která činí kolem 150 – 200 tisíc korun a musí se měnit zhruba jednou za pět let. Počítal jsem to a stoprocentně se to vyplatí,“ potvrzuje jednatel ÚMK Rakovník.

Cena jednoho elektromobilu činí zhruba milion korun bez DPH, dotace z fondu Evropské unie činí 40 procent, zbytek hradí společnost.

O pořízení elektromobilů uvažovalo dříve také město Nové Strašecí. „O elektromobilech už jsme se na radě města několikrát bavili, a to i o tom, že by stálo za to, vybudovat nějaký nabíjení, ale nakonec jsme se shodli na tom, že to necháme na dobu, až to bude rozšířenější,“ vysvětlil starosta Nového Strašecí Karel Filip.

Důvodem je rovněž i ekonomická situace města. „Když to řeknu otevřeně, tak výpadek daní je zhruba šest milionů, takže se investiční akce snažíme spíš utlumovat a případně je přesouvat do dalšího roku,“ doplňuje novostrašecký starosta.