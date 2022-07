„Představa, že se do třídy nahrne dvacet čtyři dětí, se nakonec nepotvrdila. Žadatelé museli splnit čtyři podmínky, a to potvrzení o očkování, status uprchlíka, bydliště v Rakovníku a potvrzení o zaměstnání. Máme zprávy, že řada Ukrajinců se vrátila do své vlasti, což bylo znát také v adaptační skupině, kde se počet ustálil na deseti a právě tyto děti budou pokračovat ve školce na Vinohradech,“ informoval starosta města Luděk Štíbr.