Ukrajinské děti se po svém příjezdu do Rakovníka rychle zapojily do kolektivů. Zhruba třicet z nich navštěvuje místní základní školy. Nejvíce ukrajinských školáků, až dvacet, je ve 3. základní škole. Už proběhly i zápisy do prvních tříd. „Jednali jsme s řediteli škol, kteří jsou pro to, zapojit ukrajinské děti do výuky mezi české děti, aby se rychleji zapojily,“ uvedl starosta Luděk Štíbr.