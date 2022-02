Larisa Šejnová žije v Česku od 18 let, v současné době v Hořesedlech na Rakovnicku. Situaci ve své rodné zemi aktuálně řeší se svojí rodinou a je ochotna jí pomoci. „Z Ukrajiny se chystají odjet někteří moji příbuzní. Samozřejmě jim pomohu a ubytuji ve svém domě. Našetřila jsem si nějaké peníze, neboť jsem chtěla v létě jet na Ukrajinu. Peníze použiji právě k tomu, abych je mohla ubytovat a postarat se o ně,“ popsala Šejnová.

Fronty u bankomatů

Její kolegyně Kristina Rodová z Rakovníka se chystá pomoci své nejlepší kamarádce, která chce se svým synem emigrovat z rodného Pavlohradu, který leží na východě Ukrajiny.

Vladimír Kurman: Maminka s tátou jsou schovaní ve sklepě, o bratrovi nevíme nic

„Lidé stojí fronty u bankomatů, včetně mojí kamarádky. Bohužel jde ale vybrat pouze tři tisíce hřiven najednou, což není moc. Vlaky po Ukrajině jezdí k hranicím zdarma a jsou úplně plné, málokdo se do nich dostane. Ten, kdo se nerozhodl odjet dřív, nyní musí zaplatit velké peníze. Počítám s tím, že ubytuji moji nejlepší kamarádku Violettu, která chce odjet ze země, v kontaktu jsem i s příbuznými,“ sdělila rodačka z Pavlohradu.

Odjet ze země chce i její sestřenice, a to do Polska za svým bývalým manželem. „Je to hrůza. Sestřenice bydlí v Kryvém Rohu a když šla do školky se svojí dcerou, uslyšela obrovskou ránu, vůbec nevěděla, co se děje. Nyní už balí kufry a chce odjet do Polska. Zrovna v době, kdy se jí začalo pracovně i životně dařit. Bojím se i o své další příbuzné a jsem s nimi neustále v kontaktu, je to neštěstí,“ popsala Rodová.