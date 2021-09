Jesenické děti se z budovy základní školy, kde mají nyní své útočiště, přestěhují do zrekonstruované školky zřejmě na přelomu ledna a února.

V jednopatrové moderní přístavbě bude umístěn hlavní vchod do školky. Oba objekty budou spojeny propojovacím krčkem, vzniknou zde jedny centrální šatny a počítá se i s venkovní terasou. Nová třída v přístavbě bude mít kapacitu 24 dětí.

První etapa, která pomalu finišuje, zahrnuje novou přístavbu, opravu staré budovy zevnitř a částečné venkovní úpravy. V přístavbě se dokončují práce na ploché střeše, dále finišují omítky a podlahy, nyní se instaluje vzduchotechnika a dále probíhají přípravné práce na osazení hliníkových dveří a venkovních posuvných zástěn, který budou umístěny před okny směrem do zahrady. Na původním objektu vily již byly dokončeny podlahy nad podlahovým topením, dále drenáž objektu a z devadesáti procent jsou dokončení vnitřní omítky. „Zejména rekonstrukční práce na vile pomalu finišují, nicméně jsme realizace projektu prodloužili do konce října. Byly tam totiž nějaké vícepráce a další záležitosti, které stavbu prodloužily,“ vysvětlil starosta města Jan Polák.

