Úřad omezil pracovní dobu

Budovy MěÚ Rakovník budou od úterý 17. března do odvolání otevřeny pro veřejnost pouze v pondělí v čase 9 – 12 hodin, a ve středu od 14 do 17 hodin. Při vstupu do Radnice z Husova náměstí bude po dobu nově stanovených úředních hodin umístěna urna, do které se bude podání vkládat v přiložených obálkách.