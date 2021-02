Na tolik potřebné stavební úpravy byl už před čtyřmi lety zpracován projekt, tehdy ovšem počítal i s rekonstrukcí sociálního zařízení v ubytovně, která ke stadionu patří. Odhadované náklady by přesáhly čtrnáct milionů korun, uznatelná část projektu v rámci dotace se však týká pouze přízemí, využívaného výhradně hokejovým klubem. V tomto případě se počítá s částkou 11,2 milionu korun, dotace z rozpočtu Národní sportovní agentury by přispěla sedmdesáti procenty nákladů, podílem města by bylo přibližně 3,4 milionu korun.

„Jde o šatny pod tribunou, využívané mládežnickými týmy a šatny naproti nim, které slouží veřejnosti jako zázemí pro různé turnaje a podobné akce. Tyto šatny se během své dlouhé existence prakticky nezměnily, snad jen kromě toho, že byly vymalovány. Ale třeba podlaha nebo obložení zůstaly v původním stavu, podobné je to i se sociálním zázemím,“ připomněl vedoucí zimního stadionu HC Rakovník Tomáš Veselý.

Podle vedoucího A-týmu Vladimíra Soukupa, který patří v klubu ke služebně nejstarším, se šatny stavěly zhruba před čtyřiceti lety. „Na konci sedmdesátých let byly šatny ještě v buňkách pod časomírou a za hřištěm, na začátku osmdesátých let se pak postavila ubytovna a šatny pod ní, posléze i pod tribunou,“ vzpomínal Soukup.

Vedle šaten a sociálního zázemí by rekonstrukci potřebovala také střecha stadionu, která byla postavena v polovině devadesátých let minulého století.

„Její stav je rok od roku horší, vzhledem ke svému stáří koroduje. Napojení světlíků na plechovou střechu, které tam byly instalovány kvůli úspoře energie, nefunguje a do stadionu zatéká. Ideální by byla nějaká dřevěná půlkulatá kopule, aby voda stékala po stranách a nekumulovala se,“ nastínil řešení vedoucí zimního stadionu, podle kterého by nová střecha vyšla řádově na desítky milionů korun. „Zatím je zpracována pouze revizní studie, tedy jak to vypadá, co se týče havárie. Plány na novou střechu jsou zatím jen vizí, ještě není nic na papíře,“ poznamenal Veselý.

Přestože je na zimním stadionu pusto už od poloviny loňského prosince, ledová plocha se zatím nerozpustila. Vedení klubu vyčká ještě zhruba dva týdny, než vydá finální rozhodnutí o konci sezony.

„Led máme stále připravený, zatím jedeme v úsporném mražení, aby nás provoz stál co nejméně peněz, pomáhá nám i počasí. Doufali jsme v minulém týdnu, že se otevřou sportoviště pro testované sportovce, ale nestalo se. Jestli se něco v nejbližší době nezmění, budeme to muset řešit, protože výroba nového ledu by byla nesmyslná,“ řekl Veselý.

Podle vedoucího zimního stadionu klub už přišel o přibližně milion korun za nájem ledové plochy. „Když to spočítám s amatérskou soutěží i veřejným bruslením, tak je to tak dvě stě tisíc za měsíc. Sezona trvá zhruba půl roku a plocha byla využita opravdu minimálně,“ dodal.