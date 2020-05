V této době se tedy na na parkoviště u Lidlu a k čerpací stanici Benzina nebude možné dostat.

Nové Strašecí vydalo knihu o svých dějinách v datech

Město Nové Strašecí v těchto dnech vydalo knihu Jana Černého Dějiny v datech. V knize zájemci najdou vybraná fakta o novostrašecké historii od 14. století do roku 2018. Cena knihy činí 150 korun. Město v těchto dnech také znovuotevřelo galerii Viktora Olivy v NKC.

MŠ Průběžná bude mít nové kuchyňky

Děti v mateřské škole Průběžná v Rakovníku se budou v novém školním roce stravovat ve zrekonstruovaných kuchyňkách. Opravy budou provedeny za 323 tisíc korun včetně DPH, a to v termínu od 1. července do 10. srpna. Rekonstrukce zahrnuje opravu vnitřních omítek, položení nové dlažby a obkladů, výměnu otopných těles, výměnu dveří, úpravu vnitřní kanalizace a vodovodu včetně výměny nových umyvadel a dřezů, nové elektro rozvody, ale také výmalbu.

Neznámý řidič z místa nehody ujel

K dalšímu případu, kdy neznámý řidič ujel z místa nehody, aniž by nechal vzkaz pro majitele vozu, se stal ve čtvrtek ráno v ulici 1. máje v Novém Strašecí. Neznámý řidič s nezjištěným vozidlem jel do z ulice Aloise Jiráska do Jungmannovy ulice, když v ulici 1. máje pravou boční části vozu poškodil levé zpětné zrcátko zaparkovaného Mercedesu. „Alkohol u řidiče není možné vyloučit, škoda byla vyčíslena na 30 tisíc korun,“ doplnila policejní mluvčí Michaela Richterová.

Nedal přednost

Nepozornost řidiče způsobila dopravní nehodu, po níž vznikla škoda ve výši sto tisíc korun. Stalo se tak ve středu na světelné křižovatce ulic Nádražní, Na Sekyře a Tyršovy v Rakovníku. Dvacetiletý řidič jel z Tyršovy ulice a chtěl odbočit vlevo do ulice Nádražní, avšak nedal přednost protijedoucímu vozu, který neměnil směr a jel do Tyršovy ulice. „Dechové zkoušky u obou řidičů byly negativní a ke zranění osob naštěstí nedošlo,“ sdělila mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová.

U vlakové trati opět řádil vandal

Police ČR pátrá po neznámém pachateli, který v v době od 19:45 hodin 26. května do 6 hodin 27. května v Rakovníku v ulici V Lubnici posprejoval vlakovou soupravu různými nápisy a symboly. Tímto jednáním byla způsobena škoda ve výši 20 tisíc korun. „Policisté šetří případ jako podezření z trestného činu poškození cizí věci, za což hrozí pachateli v případě dopadení a prokázání viny trest odnětím svobody až na jeden rok,“ upozorňuje policejní mluvčí Michaela Richterová.