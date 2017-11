Uzavírka v Pražské a Tyršově ochromí dopravu celého Rakovníka

Rakovník – Řidiči, pozor! S počátkem adventu vás v Rakovníku čeká nemilé překvapení. Hlavní dopravní tepna města, Pražská ulice, se od 4. prosince kompletně uzavře a stane neprůjezdnou. Kvůli celkové rekonstrukci.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Uzavírka, které se mnozí Rakovničané i přespolní už nyní doslova děsí a prorokují kolaps v dopravě, bude pravděpodobně trvat až do 20. prosince. Rozdělena je do dvou etap a řídí ji Středočeský kraj, pod který komunikace spadají.

První etapa plánované celkové rekonstrukce se dotkne Pražské ulice. V avizovaném datu by se měla pro řidiče zcela uzavřít, a to od kruhového objezdu až po Pražskou bránu.

Ve druhé etapě pak má být uzavřena právě část od Pražské brány po semafory na jedné z hlavních křižovatek ve městě u Tylova divadla.

Podle informací města by se uzavírky neměly dotknout výjezdu z náměstí. Po celou dobu prací by tam řidiči měli mít bez problému umožněn výjezd.

Když město Rakovník informace o uzavírkách Pražské a Tyršovy ulice zveřejnilo, strhla se mezi Rakovničany doslova lavina kritických komentářů. Občanům vadí zvláště nešťastné předvánoční datum.

„To si děláte srandu? Takhle před Vánoci? To vám teda pěkně děkujeme. To budou krásné Vánoce za zvuků rekonstrukce ulice. Chápu, že udělat se to musí, ale zrovna v tuto krásnou dobu, kdy se všichni těší na svátky? O tom, že se splní termín ani nepřemýšlím,“ napsala na sociální sítě jedna z komentujících, Eva Homolová.

Mluvčí rakovnické radnice Alida Štulajterová ale opakovaně upozorňuje, že se jedná o krajské silnice, na kterých bude opravné práce provádět Krajská správa a údržba silnic (KSÚS). Město je tudíž nemá možnost ovlivnit.

Uzavřené parkoviště

Kromě doslova rušného předvánočního času občany města tíží také přístupnost parkovacích ploch v ulici Spalova. Podle zveřejněné mapky by totiž měl být vjezd na parkoviště uzavřen na celých dvacet dní. V místech přilehlého sídliště přitom bydlí několik desítek rodin, které nemají jinou možnost, jak se ke svým domovům dostat, než právě přes Pražskou ulici.

„Přístup k nemovitostem ve Spalově ulici by měl být po dobu rekonstrukce komunikací zajištěn,“ vzkazuje znepokojeným občanům mluvčí rakovnické radnice.

Uzavírku, která značně ochromí dopravu města, musí řešit kromě jeho obyvatel také řidiči hromadné dopravy. I ti budou muset po dobu rekonstrukce využívat objízdné trasy. To, jak budou nápor aut zvládat ulice Čsl. Legií a Havlíčkova, v případě nákladních aut pak ještě Lišanská a Luženská ulice, se ukáže už za čtrnáct dní.