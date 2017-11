Územní plán Rakovníka se změní po dvaceti letech

Rakovník – Nejen zarytí patrioti, ale všichni, kterým není lhostejná podoba města, by si neměli nechat ujít účast na veřejném projednání návrhu nového územního plánu města Rakovníka, které se bude konat 28. listopadu od 16 hodin v sálu Kulturního centra Rakovník.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vít Černý

Stávající územní plán města je totiž starý dvacet let a v mnohém komplikuje řízení směru, kterým se podoba městského veřejného prostranství ubírá. Příkladem budiž situace kolem kostelíku sv. Jijlí, jehož okolní prostory jsou v plánu schváleném v devadesátých letech klasifikovány jako smíšené, a tudíž povolují mnohem více, než by se v blízkosti kulturní a historické památky slušelo.



Jako smíšená zástavba, která povoluje kromě nové bytové výstavby i objekty pro provozování živností a řemeslnických služeb, je vedena také dnes již částečně zastavěná lokalita v Luženské ulici. Právě ta je v posledních letech v hledáčku Rakovničanů, a to kvůli plánované výstavbě nového obchodního centra.



To nakonec v Rakovníku opravdu vyroste. A to navzdory snaze několika přímých účastníků stavebního řízení, kteří se proti rozhodnutí rakovnického stavebního úřadu odvolávali na kraji. Krajský úřad ale koncem letošního října jejich odvolání zamítl s tím, že námitky měly přijít dřív, nejlépe v době tvorby územního plánu. Tedy před dvaceti lety.



Jedním z těch, kteří se proti stavbě v pořadí již sedmého nákupního centra v Rakovníku veřejně postavili, byl David Meduna. Spolu s ostatními založil spolek Za vyvážený Rakovník a pomocí sociálních sítí dával lidem vědět, jak protest proti stavbě obchodního centra pokračuje. V jednom z posledních příspěvků se však objevilo toto vyjádření: „ Vzhledem k nulové efektivitě následných opravných prostředků bylo od dalších kroků upuštěno.“



Chystané veřejné projednávání návrhu nového územního plánu pak členové spolku považují za významnou událost, kterou komentují slovy: „Tento proces je prakticky jedinou možností veřejnosti se na tvorbě, respektive případné korekci územního plánu podílet. Nejpozději při veřejném projednání pak může každý uplatnit své připomínky.“



Totiž každý, a to nejen ten, kdo se 28. listopadu rozhodne projednávání osobně účastnit, může podat k návrhu nového územního plánu své připomínky, námitky a návrhy, a to písemnou formou. Musí ale dodržet nutné náležitosti a sedmidenní lhůtu ode dne konání, tedy přispět svým názorem maximálně do 5. prosince.



A jak se o podobu veřejného prostranství města zajímají jeho obyvatelé? „O to, co se v Rakovníku děje, se zajímám. Sledovala jsem celý vývoj kolem výstavby obchodního centra, protože bydlíme v těsné blízkosti. Vlastně na tu stavbu uvidím z okna. Myslím si ale, že bude zbytečná a obávám se toho, jak bude vypadat třeba už nyní hustá doprava,“ řekla oslovená Jarmila Nováková. Na projednávání návrhu nového územního plánu se ale podle svých slov nechystá.



Do textové i grafické podoby návrhu mohou nejen Rakovničané nahlédnout například prostřednictvím webových stránek města.