Vůbec nejvíce hlasů obdržela restaurace v Penzionu Bezděkov Rakovník, a to 34 procent. Provozovatelé jsou Radka Křížová s Petrem Kotíkem. Jídlo se dokonce i rozváží zdarma. Denní menu typu vepřová plec na houbách s rýží stojí 149 Kč, například špikované hovězí v šípkové omáčce s karlovarským knedlíkem vyjde na 198 Kč. Polévka stojí 32 až 42 Kč. „Na Bezděkově jsme si pochutnali při cestě na motorkách,“ uvedla na facebooku uživatelka Šárka Zahradnická.

„Kdo nás zná, ví, že se již delší dobu snažíme poctivě vařit hlavně českou kuchyni a důrazem na místní a kvalitní suroviny. V lednu jsme nezdražili nic a to i přes to, že se u nápojů skokem zdražilo DPH o 9%. I cenu jídel držíme na podobné úrovni jako v předchozím roce. Od září jsme však, ač neradi, byli nuceni nápoje zdražit, i když v průměru o méně než navýšení DPH. Vaříme obědy pro menší firmy, které jim vozíme. Daří se nám i rozvážet i obsluhovat hosty v restauraci a snažíme se z plných sil, aby u nás chutnalo každému,“ pronesla spolumajitelka penzionu a restaurace Radka Křížová, kterou hodnocení zákazníků v anketě Deníku potěšilo. „Velmi si ho vážíme. Budeme se i nadále snažit o zlepšování služeb a věříme, že se nám to bude dařit, aby spokojených hostů bylo více,“ doplnila.

Na druhém místě v anketě skončila restaurace sídlící v Palackého ulici U Zlatého hroznu, která obdržela 20 procent hlasů a těsně porazila restauraci U Primase, nacházející se hned naproti. První jmenovaný podnik prošel před nedávnem rekonstrukcí. Hlavní jídlo v rámci obědového menu zde stojí v rozmezí 139 až 168 korun, polévka 45 korun. I zde vaří české klasiky. „Hrozen je cenově přijatelný a kuchyně je výborná,“ uvedla na adresu restaurace uživatelka facebooku Renata Kejlová. „Vaří tam výborně,“ doplnil Radek Slapnička.

Další z uživatelů facebooku Alena Skoupá se vyjádřila k oběma zmíněným restauracím v Palackého ulici: „U Primase možná dobře vaří, ale mají tam velmi nepříjemný personál, majiteli kazí reputaci. U Zlatého hroznu dobře vaří a bezvadná obsluha,“ vyjádřila se. „Na obědy je to tam super,“ uvedl Pepa Čerych. I zde se dá vybrat hlavní jídlo v době obědu za cenu kolem 150 Kč.

V Divadelní restauraci Rakovníku, která se nachází pod Tylovým divadlem stojí obědové menu včetně polévky 155 nebo 163 Kč. I zde je k výběru z tradiční české kuchyně. Pro restauraci hlasovaly 4 procenta hlasujících, podobně jako pro restauraci Černý orel na Husově náměstí. Zde stojí oběd od 140 do 195 Kč, polévka 45, 48 Kč.