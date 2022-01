Testuje se od pondělí do pátku od 7 do 19 hodin, o víkendu od 10 do 16 hodin.

Na konkrétní termín se lze objednat prostřednictvím odkazu https://reservatic.com/f/414813 nebo www.jirickova.com. Zatím se mohou lidé v Novém Strašecí nechat testovat i bez předchozího objednání.

V Rakovníku fungují v současné době už tři odběrová místa. Nejdéle je v provozu centrum v Masarykově nemocnici, které sídlí v modrém stanu vedle lékárny. Pro PCR testy platí časy od pondělí do pátku od 7.30 do 15.30 hodin, v sobotu od 7 do 9 hodin, pro antigenní testy v sobotu od 9 do 12 hodin.

Další odběrové místo je u autobusového nádraží. Tamní centrum je v provozu od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin.

Třetí centrum ve Vysoké ulici je otevřeno od pondělí do soboty od 8 do 18 hodin, v neděli od 12 do 18 hodin. Vzhledem k tomu, že od 10. ledna bude testování povinné i ve firmách, odběrové místo zajistí i hromadné testování jejich zaměstnanců.