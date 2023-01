V plánu bylo i vybudování rybníčku s ostrůvkem, který měl vytvořit příjemnou odpočinkovou zónu a z něhož by bylo možné čerpat vodu pro zavlažování rostlin v parku. Měl vzniknout hned u altánu, který má být obklopen amfiteátrem. S vodním prvkem se ale již příliš nepočítá. „Vodní plocha se nesetkala se vstřícným postojem, takže si myslím, že to není aktuální,“ uvedla Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic

Toalety u altánu nebudou

Zastupitelka Veronika Kronich (Změna pro Rakovník) navrhovala projekt doplnit o objekt, který by zahrnoval veřejné toalety s možností občerstvení, a to i vzhledem k čilému ruchu. V altánku se pořádá řada společenských akcí, v blízkosti jsou školy, dětské i workoutové hřiště. „Je zde velká návštěvnosti a lidem to chybí, sami na to upozorňují. Navíc po parku řada lidí vykonává potřebu a nevypadá to zrovna vábně,“ poznamenala.

Ani tato myšlenka se ale zřejmě nedočká realizace. Podle rakovnického starosty Luďka Štíbra (ODS) je veřejných toalet ve městě dostatek. „Máme mobilní toalety za potokem u nádraží, další budou v centru města. Jejich provozování je velmi náročné. Myslím, že by měla povinnost pořadatelů akcí, zajistit toitoiky a případně občerstvení,“ konstatoval Štíbr.