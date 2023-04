V Čisté bude v září čtrnáct prvňáčků. Už mají za sebou zápis do školy

/FOTO, VIDEO/ Čisteckou základní školu by mělo v příštím školním roce navštěvovat čtrnáct prvňáčků. Budoucí školáci ale zasedli do lavic už teď – při zápisu do první třídy, kde učitelkám ukázali, že jsou na velkou životní změnu připraveni.

Zápis do první třídy v Základní škole a Mateřské škole Čistá. | Video: Deník/Josef Rod