V základní škole v Čisté u Rakovníka budou od čtvrtka na zbrusu nových 3D tiskárnách vyrábět ochranné štíty proti koronaviru. Nápad vznikl poté, co vývojář 3D tiskáren Josef Průša tyto štíty, které schválilo i Ministerstvo zdravotnictví, začal hromadně produkovat a zcela zdarma je rozdává zdravotníkům.

Prototyp vyrobený v čistecké škole a štít od firmy Josefa Průši. | Foto: Blanka Čebišová

Starostka Čisté Blanka Čebišová obdržela od jeho firmy v sobotu 50 štítů, které již distribuovala mezi zdravotníky. „Jelikož ve firmě pracuje moje dcera Blanka jako procesní inženýr, požádala mě, zda bych nemohla co nejrychleji tyto ochranné štíty na Rakovnicko rozvézt. Firma pana Průši navíc ještě věnovala dvacet litrů dezinfekce pro nemocnici v Rakovníku, a tak jsem v sobotu zajela pro vše do Prahy a poté rozvezla do rakovnické nemocnice, záchranářům a v pondělí praktickým lékařům, zubařům a pediatrům. Jeden vzorový štít jsem ponechala, abychom podle něj mohli tisknout,“ přiblížila čistecká starostka.