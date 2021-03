„Už je to pro ně dlouhé a stýská se jim. Je to i tím, že převážná většina z nich zůstává v domově a nemohou se projít ven po areálu, neboť počasí tomu zatím ještě nepřeje. Abych jim náladu pozvedla, rozhodla jsem se, že přes Velikonoce povolím návštěvy, samozřejmě za daných hygienických podmínek a trvat budou zhruba půl hodiny,“ uvedla Miluše Jůnová, ředitelka Domova Nové Strašecí.

Dosud tam byly návštěvy povoleny pouze pro ty, kteří viditelně psychicky strádali nebo se zhoršil jejich zdravotní stav. Od 22. března smí klienty navštívit dvě rodiny dopoledne a dvě odpoledne. Vedle negativního testu budou muset mít na sobě ochranný oděv. Stejně jako v Novém Strašecí budou mít na návštěvu pouze třicet minut i hosté seniorů v Rakovníku.

Více času na čtení či šití

Jak se shodly klientky rakovnického Domova Na Zátiší, vzhledem k omezeným aktivitám je nyní větší prostor pro četbu nebo vzpomínky na mládí. „Vyprávíme si různé příběhy z mládí, prohlížíme si fotky, na to je teď hodně času. Na televizi také koukáme, ale zprávy jsou pořád špatné,“ říká Anna Karasová.

Další z klientek Jaroslava Smolová si krátí chvíle šitím. „Šiji opravdu hodně, třeba různá zvířátka. Výrobky jsou pak posílány pro děti do školek či dětských domovů,“ vysvětluje.

To Dana Štuksová, která se musí pohybovat na invalidním vozíku, projíždí celým domovem. „Předtím to bylo horší, já jsem tu sice tehdy nebyla, ale vím, že klienti se museli zdržovat jen na pokojích. Tou dobou jsem byla na LDN, kde to bylo kruté. Návštěvy jsme neměli, zbyl nám jen telefon do postele, nic jiného,“ vzpomíná.

Všechny dámy se shodují, že jim kromě příbuzných chybí i kontakt s hudebníky nebo dětmi a studenty, kteří je dříve navštěvovali.

V těžkých dnech pomáhají klientům zlepšit náladu aktivizační pracovnice. „Snažíme se jim to zpříjemnit, jak se dá, takže třeba Mikuláše jsme v zimě místo dětí dělaly my. Zprostředkováváme také videohovory, i když přímý kontakt s rodinou nenahradí,“ říkají aktivizační pracovnice Pavla Fišerová a Iveta Gebhartová.

Sluníčko zvedne náladu

Ředitel domova Pavel Jenšovský věří, že ke zlepšení nálady klientů přispěje jaro. „Až vysvitne sluníčko a budou moci na zahradu, určitě to bude výrazně lepší, ale pár týdnů to ještě potrvá. Zatím se klienti zdržují jen v domě,“ poznamenal Jenšovský.

Stejně to vidí i ředitelka novostrašeckého domova Miluše Jůnová. „Zatím bylo venku jen pár žen, které vyrazily s chodítky a povídaly si venku. Až bude hezky, určitě se nálada zlepší,“ dodala.

Zatímco v Novém Strašecí nyní klienti čekají na druhou dávku vakcíny, kterou by měli obdržet v polovině května, v Rakovníku už jsou ti senioři, kteří měli zájem, očkovaní od konce února.