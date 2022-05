Škola nedávno obdržela z kraje 550 tisíc korun a postupně rekonstruuje toalety i sprchy. V plánu je také dovybavení tří počítačových učeben. „Dvě z nich bychom potřebovali obnovit co nejdříve, protože technika dosluhuje a učni i studenti cestovního ruchu nové počítače potřebují. Místnosti máme jinak opravené,“ konstatoval ředitel Karel Mencl. Vybavení do jedné učebny by mělo vyjít na zhruba půl milionu korun.