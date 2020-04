Po více než měsíci vláda opět povolila svatby. Svatební obřady se mají až do 25. května konat pouze v maximálním počtu deseti lidí včetně oddávajícího a matrikářky a navíc za specifických hygienických podmínek. Drtivá většina budoucích novomanželů svoji svatbu odložila, našel se ovšem i pár, jehož svatba se uskuteční již tuto sobotu.

Svatba. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jana Káninská

„Kromě snoubenců budou muset mít všichni na sobě roušky, a to včetně oddávajícího, což bude dost atypické. Uvidíme, jak se mu bude přes roušku říkat svatební projev, aby mu bylo rozumět. Malinko jsem se podivoval, že ji neodložili, ale když si to lidé přejí, tak jim to splníme. Horší je to se svatební hostinou, neboť restaurace jsou stále uzavřené, možná ji budou mít někde v soukromí, ale to už není moje starost,“ sdělil starosta Jesenice Jan Polák. Svatby, které byly naplánované na jaro, ale i na pozdější termíny, lidé s ohledem na určitou nejistotu raději zrušili. „Některé byly přeloženy na jiný termín. Byly to oba dva případy,“ doplnil Jan Polák.