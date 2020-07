V krajských volbách bude bojovat o přízeň voličů několik známých osobností

Přestože kompletní seznam kandidátů do říjnových voleb do krajských zastupitelstev ještě všechny politické strany neuveřejnily, někteří kandidující politici jsou již známí. Na Rakovnicku se do boje o kraj pustí například oba čelní představitelé Rakovníka – starosta Luděk Štíbr a místostarosta Jan Švácha. Mezi kandidáty nechybí ani současná zastupitelka Středočeského kraje a starostka Kroučové Hana Hajná.

Volby - říjen 2016 na Rakovnicku | Video: Jana Elznicová

Rakovnický starosta do krajských voleb kandiduje již podruhé, avšak tentokrát již jako lídr ODS za rakovnický okres (celkově desátý). „Tehdy jsem spíš chtěl svojí osobou podpořit stranu a získat nějaké hlasy, teď už jdu do voleb z jiné pozice. Kandiduji proto, že chci nějakým způsobem pomoci ke změnám v krajském úřadu v rámci jeho vedení. Je tu celá řada věcí, se kterými jako ODS nejsme spokojeni, například stav krajských komunikací, nekoordinované uzavírky, problémů je ale mnohem více,“ poukazuje Luděk Štíbr, který také kandiduje z důvodu absence Rakovničanů v dosavadním krajském zastupitelstvu. „To, že Rakovník neměl v kraji důstojné zastoupení o něčem svědčí a proto se chci podílet na ovlivňování dění přímo ve městě alespoň jako platný člen zastupitelstva. Město velmi trápí absence obchvatu, který by konečně vyřešil dopravní situaci,“ zdůrazňuje Štíbr. Za ODS kandiduje i bývalý rakovnický starosta Zdeněk Nejdl či předseda SK Rakovník Marek Tvrz, podle něhož Středočeský kraj dlouhodobě podfinancovává sport. „Při poměru velikosti kraje a počet obyvatel je částka vyčleněná na sport mnohonásobně nižší než v jiných krajích,“ říká Tvrz, který není spokojený ani se současnou politickou činnostní současné hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové. Koronavirové volby: kdo volit nebude, se s předstihem neví Přečíst článek › Jako pátý v pořadí za koalici TOP 09, Hlas, Zelení jde do boje místostarosta Rakovníka Jan Švácha, který do krajského zastupitelstva kandidoval poprvé v roce 2004. „Předtím jsem spíš působil jako křoví, ale teď, předpokládám, bych se tam mohl dostat. Je zapotřebí zvýšit úroveň krajských silnic a dopravu v kraji, dalším tématem je sucho, a to zejména na Rakovnicku. Nelíbí se mi také jakým způsobem fungují příspěvkové organizace a jejich financování,“ vyjmenovává hlavní důvody své kandidatury rakovnický místostarosta. Za koalici kandiduje rovněž rakovnická lektorka češtiny Kateřina Kotková. Za Starosty a nezávislé opět kandiduje současná zastupitelka Středočeského kraje Hana Hajná, dlouholetá starostka obce Kroučová. Ta chce v zastupitelstvu prosazovat otevřenou informovanost obcí a občanů a rozšíření sociálních a zdravotních služeb. „Zabývám se službami pro seniory, pro občany s handicapem a jejich začlenění do společnosti,“ říká Hajná, který se klade za cíl také lepší nakládání s komunálním odpadem, transparentní rozdělování dotací z fondu kraje či dostavbu rychlostí silnice D6. Nejvýše postaveným kandidátem v hnutí ANO je bývalý místostarosta Rakovníka Miroslav Samaš, kterému patří 13. pozice. Z Rakovnicka kandiduje ještě Antonín Merhaut z Hvozdu a Petr Šajner s Ondřejem Hofmannem z Rakovníka. Na kandidátce Pirátů jsou z Rakovníka Vladimír Kališ a Tomáš Laňka. Za KSČM z Rakovnicka kandiduje současný krajský zastupitel Zbyněk Coufal z Čisté (č. 8), dále Aleš Pokorný, Pavel Klátil a Ctirad Sáček. Za Rozumné Petra Hanniga kandiduje například Karel Axamit z Nového Strašecí. Sdružení místních samospráv žádá po ministrovi regulaci technoparty Přečíst článek ›

