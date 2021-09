Ve 14 hodin vyrazil slavnostní průvod obcí k pomníku padlých. O čtvrt hodiny později proběhl pietní akt u pomníku a průvod byl zakončen v krakovském sportovním areálu, kde se konala výstava k 1. světové válce a k poslechu hrála až do večera skupina Šlapeton.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.