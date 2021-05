Na hlavním řadu vodovodu se bude pracovat ještě zhruba dva měsíce, následně přijdou na řadu přípojky. Jak uvedla starostka městyse Libuše Vokounová, stavba jde zatím podle plánu. „Akorát je tu trochu problém s podložím, které je tady hodně tvrdé. Na některých místech dělníci narazili na skálu, takže to museli vykopat kousek opodál, ale zatím to celkem jde. Jen si nedovedu představit, jak to budou dělat na silnici směrem na Roztoky, která je docela úzká a budou zde muset umístit celou vrtnou soustavu včetně chladící nádrže s vodou, ale snad si poradí,“ pronesla Libuše Vokounová.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Investorem vodovodu je Vodohospodářské sdružení obcí Západních Čech, městys Křivoklát bude hradit pouze přípojky, které by měly stát do tří milionů korun. Hotovo by mělo být do konce roku.

Na začátku května vzniklo na zahradě u místní mateřinky nové dětské hřiště, které vyšlo Křivoklátské na 300 tisíc korun. Ještě letos by se měla rovněž stihnout přístavba místní hasičské zbrojnice. „Obdrželi jsme dotaci na hasičské auto, které se již vyrábí a právě kvůli němu musíme hasičárnu rozšířit,“ vysvětlila Vokounová.

Křivoklátští by také rádi zrealizovali tlakovou kanalizaci, která zatím vázne i na odvolání několika zdejších občanů. „Pořád ještě nemáme stavební povolení a čeká se, jak to dopadne. Někteří občané se nemůžou smířit s tím, že tu kanalizace bude a brání tomu, jak mohou. Doufám, že to dobře dopadne, abychom mohli přistoupit i k rekonstrukci silnic, na které bychom zažádali o dotace,“ plánuje starostka.

Další větší investiční akcí bude výstavba dvou lávek, které nahradí ty stávající. První, která vznikne u nádraží, je ve fázi ladění projektu, druhá, která nahradí historickou lávku za budovou úřadu, už má stavební povolení. „Tu bychom měli stihnout ještě letos. Lávka u nádraží dostala v posledním roce a půl dost na frak, takže namísto rekonstrukce se zřejmě také udělá nová. Její podobu nyní ladíme s projektanty,“ konstatovala Vokounová. Náklady na obě lávky by se mohly vyšplhat na sedm milionů korun.

V současné době se také připravuje projekt na energetické úspory ve škole. „Měli jsme v plánu udělat fotovoltaiku alespoň na střechu tělocvičny, aby ohřívala vodu, ale nakonec nám bylo doporučeno, že když je celá střecha školy otočena k jihu, že by to bylo dobré dát po celé budově,“ přiblížila křivoklátská starostka.

Plánem do budoucna je pak revitalizace dvou křivoklátských rybníků. „Máme zatím vypracovanou předběžnou studii. Rybníky ale rekultivujeme až po kanalizaci,“ dodala Libuše Vokounová.